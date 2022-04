Joven muere en Jauja tras caer a río mientras escapaba de la represión policial, denuncia Larisa Rojas

En diálogo con Exitosa, Larisa Rojas, regidora del municipio de Huancayo, dio detalles sobre las fuertes protestas que protagonizaron este vienes manifestantes en el marco del quinto día del paro de transportistas. Según denunció, debido a la represión nacional, un joven cayó al río mientras escapaba de autoridades y perdió la vida.

“Hay tres muertos, tres vidas que se apagaron por las luchas que se han tenido. Después de 5 días y el gobierno… Hoy un joven, por escapar de la represión policial, cayó al río en Jauja. Que se acuerde Perú Libre que su primera gestión también estuvo manchada por una muerte de un paisano jaujino. Hoy se escribe la misma historia y eso no es justo. No es justo que muera gente por estar exigiendo que esté gobierno cumpla con lo prometido y atienda las primeras necesidades de este pueblo”, denunció la regidora del municipio huancaíno.

Además, Rojas precisó que el gobierno siempre alude a su ideología política para señalar que no atacaría a su propio pueblo, sin embargo no hoy no se habría cumplido esta prédica.

“Este gobierno de izquierda dijo que nunca iba levantar un arma en contra del pueblo, pero hoy fue todo lo contrario […] No tuvieron temor de disparar estando niños, ancianos”, precisó.

PROTESTAS EN HUANCAYO

En Huancayo, durante el quinto día del paro de transportistas, se registraron actos de violencia contra supermercados como Plaza Vea y Metro, así como también fueron vandalizadas diversas entidades financieras. Por ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que hacer uso de la fuerza y empleó bombas lacrimógenas para contener la situación.

Miles de agricultores, transportistas y representantes de diferentes comunidades se volcaron al centro de la ciudad para expresar su rechazo ante varias problemáticas, entre ellas el elevado precio del combustible. La mesa de diálogo que fue instalada no tuvo los frutos esperados porque, de parte del Ejecutivo, enviaron a representantes que no tenían la capacidad de tomar las decisiones pertinentes.

Como consecuencia de esta situación, el servicio de transporte y las demás actividades comerciales se encuentran paralizadas.

