Jossmery Toledo sobre show en Tumán: “Solo fui de imagen”

Tras las duras críticas por su debut en el escenario de una discoteca de Tumán, Jossmery Toledo, suboficial de tercera, decidió aclarar la situación por medio de un comunicado por sus redes sociales.

“¿Quiere figurar? ¿Qué le pasa? Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle que el show no era mío sino de Franco Chiesa. Lamentablemente, no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución”, dijo la policía. “Hay pruebas de WhatsApp y mis chats, donde le digo a la persona que me contrató que no hago el show. Solo fui de imagen. Saludé y me tomé fotos con el público”, agregó.

Toledo se refirió al empresario de la discoteca, Mario Antonio Suárez, quien aseguró sentirse estafado tras haber pagado 5,000 soles por el show de la ‘policía Tik Tok’.“Me incomoda que hable usted cosas que no son, sabiendo las pautas que se le dijo. Ya saldrán los WhatsApp, donde se le explica todo. Es más, el anuncio que hizo publicidad de mi llegada a su discoteca dice bien claro: “invitada especial”. Nada más”, finalizó.