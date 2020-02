Jossmery Toledo se retiró de la PNP: “Estoy un poco triste”

Luego que las redes sociales criticaran a Jossmery Toledo, tras ser captada junto al futbolista Christopher Olivares ingresando a un hotel miraflorino, la popular ‘policía sexy’, anunció a través de su cuenta de Instagram su retiro de la Policía Nacional del Perú y se despidió con un sentido mensaje.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento, es así, tienen que evaluar”, relató la ahora ex integrante de la PNP, quien según su abogado, estaría alistando una demanda contra Magaly Medina.

“Hoy es el último día que hice mi servicio (…) Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa”, agregó.

Asimismo, la joven contó que pronto revelará el motivo por el cual solicitó su pase al retiro de la institución pública.“Ya se enterarán el motivo, espero que no me critiquen (…) Estoy un poco apenada, ya lloré, ya me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”, dijo.

“TODOS CAMPEONAMOS”

Aunque dijo desconocer que su primogénito aparecía en el ‘ampay’, Percy Olivares, padre del jugador, se pronunció sobre las imágenes. “Todo el mundo campeona de alguna forma. Tú, yo, todos campeonamos con alguien”, indicó.