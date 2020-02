Jossmery Toledo se defiende tras ser acusada de estafa: “Yo no hago show, solo fui de imagen”

Jossmery Toledo, conocida como la “Policía Tik Tok”, se defendió tras ser acusada de estafa por el administrador de una discoteca en Tumán, donde fue contratada como parte de un show del reggaetonero Franco Chiesa.

A través de su cuenta en Instagram, Toledo aseguró que no fue contratada como animadora del show, sino como “chica imagen” para acompañar a Franco Chiesa en su presentación.

“Señor empresario que no sé su nombre, creo que fuimos claros en decirle que el show no era mío y que era de Franco Chiesa. Lamentablemente no puedo salir a defenderme porque sigo en mi institución (Policía). Hay pruebas de WhatsApp y mis chats donde le digo a la persona que me contrató que yo no hago show, solo fui de imagen. Saludé y me tomé fotos con el público, eso se le explicó. Y no cobré cinco mil soles porque a mí usted no me pagó directamente”, fue el mensaje que Toledo le envió al administrador de la discoteca, identificado como Marco Antonio Suárez.

Al respecto, la joven exigió a Suárez que se retracte. “Me incomoda que hable usted cosas que no son, sabiendo las pautas que se le dijo (…) Y es más, en el anuncio que hizo publicidad de mi llegada a su discoteca dice bien claro invitada especial (chica imagen), nada más”, añadió.

Cabe indicar que Marco Antonio Suárez señaló que se sintió “estafado” con la presentación de Jossmery Toledo en su discoteca. “Esta chica tenía que interactuar con el público o hacer un pequeño desfile. Simplemente subió 10 segundos, saludó, ni un minuto ha hablado”, indicó al programa de ‘Magaly T La Firme’.