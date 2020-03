¿Jossmery Toledo es el nuevo jale de ‘Esto es Guerra’?

Luego de que su nombre volviera a estar en el ojo de la tormenta debido a que protagonizó un ampay con el futbolista de Sporting Cristal, Christopher Olivares, la exsuboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, parece haberle dado un vuelco a su carrera, según informaron algunos medios.

Según se conoció este lunes, la modelo e influencer sería el nuevo jale del programa reality ‘Esto es Guerra’. Así lo dio a entender una carta de autorización que difundió diario El Popular. No obstante, Toledo se pronunció al respecto y aclaró el tema.

“No hay nada, ese documento es falso y yo no sé nada de lo que están hablando”, indicó la mediática joven para Perú 21.

Cabe precisar que hace algunas semanas, la popular ‘policía sexy’, anunció a través de su cuenta de Instagram su retiro de la Policía Nacional del Perú y se despidió con un sentido mensaje.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento, es así, tienen que evaluar (…) es el último día que hice mi servicio (…) Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa. Ya se enterarán el motivo, espero que no me critiquen (…) Estoy un poco apenada, ya lloré, ya me reí y no pensé que de la noche a la mañana iba a salir esto”, indicó la exagente del orden.