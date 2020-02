Jossmery Toledo aclaró su situación en la Policía Nacional del Perú

Luego de publicar un video en la red social Tik Tok, en donde se le observa modelando con el uniforme de la Policía Nacional del Perú, el nombre de la suboficial de tercera Jossmery Toled empezó a aparecer constantemente en medios. Incluso, tras ello, se le abrió un proceso disciplinario por su institución.

Esto último aparentemente motivó a la también modelo a decidir dar un paso al costado a la PNP. Como se recuerda hace algunas semanas, Toledo solicitó su pase a retiro de Policía Nacional del Perú, aunque no se pronunció a profundidad. “Siempre he querido a mi institución, pero han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión”, solo aclaró.

Sin embargo, este lunes, la influencer volvió a acaparar la atención de los medios al confirmar mediante su cuenta de Instagram, su actual situación.

“Yo ahora disfruto de mi mes de vacaciones como cualquier persona, yo todavía sigo siendo policía. Terminando mis vacaciones seguiré trabajando. Nadie me dio de baja y si pedí mi pase al retiro, tengo mis razones, pero así me vaya o no de mi institución, en mi corazón seguiré siendo policía”, indicó Toledo.