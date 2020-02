Josmery Toledo: “Así me vaya o no de mi institución, en mi corazón seguiré siendo policía”

Luego de que Josmery Toledo -la policía que se hizo viral por medio de un video de tik tok-, fuera vista animando eventos en diversas partes del país, la policía decidió dar un paso al costado en la institución.

Al respecto, el pasado fin de semana Toledo participó en un evento sobre la alarmante cifra de feminicidios en el Perú realizado en Moche, Departamento de La Libertad, evento en el que el alcalde la bautizó como ‘La novia del Perú’.

Sin embargo, dicho rumor no sería cierto, debido a que todavía sigue siendo parte de la Policía Nacional del Perú. La suboficial de tercera utilizó sus redes sociales para aclarar la controversial situación.

En dicho texto, la modelo descartó haber sido de baja de la PNP por motivos de los últimos escándalos en los que estaría envuelta. Aseguró que se encuentra de vacaciones y regresará ni bien termine su descanso.

“Yo ahora disfruto de mi mes de vacaciones como cualquier persona, yo sigo siendo policía. Terminando mis vacaciones seguiré trabajando”, escribió la modelo. “Nadie me dio de baja y si pedí mi retiro de la PNP, tengo mis razones, pero así me vaya o no de mi institución, en mi corazón seguiré siendo policía”, agregó.