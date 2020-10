Josep Bartomeu y su junta directiva renuncian en bloque al Club Barcelona

Acabó el juego! Josep María Bartomeu con toda su junta directiva renuncian en bloque, por lo que el Club Barcelona de español queda en manos de una junta gestora que convocará elecciones antes de tres meses.







Se sabe que la decisión se realiza luego la celebración de la reunión de urgencia que convocó Bartomeu ,para debatir la situación sobre el referéndum de la moción de censura.

La razón de su alejamiento también seria la negativa de la Generalitat de Catalunya de postergar la consulta establecida para el 1° y el 2 de noviembre, por el avance de la pandemia de coronavirus, y antes que convocar de manera oficialmente al voto , el presidente del club propuso a sus directivos presentar la dimisión, la cual fue aprobada sin discusión.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020