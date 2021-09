José Williams, de Avanza País, sobre Abimael Guzmán: “Ha generado odio, destrucción y muerte”

José Williams, congresista de Avanza País, se refirió al destino del cuerpo del exlíder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el último sábado en la Base Naval del Callao.





MIRA: Exalcalde de Comas responde por mausoleo terrorista de 2016: “No era tarea del municipio controlar el terrorismo”

En ese sentido, señaló que los restos del desaparecido terrorista deben ser incinerados y arrojados al mar, como muestra del daño que le hizo al país.





“Ha generado odio, destrucción, muerte, una serie de problemas y, lo que es peor, ha generado un germen dentro de la Nación que aún persiste en algunos lugares extremos y se manifiesta de diferentes formas que en el futuro puede generarnos un daño”, manifestó ante el Pleno del Congreso.

Además, Williams Zapata precisó que Sendero Luminoso debe ser eliminado de la sociedad con la finalidad de que las generaciones futuras puedan seguir ese ejemplo.

“Sendero Luminoso y lo que representó no debe servir más (…) este es un asunto que no debería quedar como ahora, sino que, es una situación de Estado. Quienes tienen la responsabilidad han debido prever que esto iba a suceder y no es el asunto de una autoridad, sino del Poder Ejecutivo, Judicial y otras organizaciones”, manifestó el legislador.

MIRA: Bellido descartó que el Consejo de Ministros haya rechazado propuesta de incinerar cadáver de Abimael Guzmán

José Williams también dijo que el Estado deberá realizar una ardua labor para suprimir las ideas de Sendero Luminoso, ya que no se debe permitir más rastros del cabecilla terrorista y de la agrupación subversiva.

MÁS EN EXITOSA