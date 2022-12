José Williams: Alguien del Gabinete Ministerial debería quedar encargado del Despacho Presidencial

El titular del Congreso de la República, José Williams, consideró que uno de los miembros del Gabinete Ministerial debería quedarse encargado del Despacho Presidencial cuando la mandataria Dina Boluarte viaje al exterior para cumplir con sus actividades como máxima autoridad del Estado; ello en el marco de la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo que pretende dicha responsabilidad sea asumida por quien se encuentre en el cargo como presidente del Parlamento.

“El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que, en caso la presidenta se ausente del país, pueda reemplazarla el presidente del Congreso de la República […] Al parecer podría no ser conveniente o no es conveniente. Más parece, a mi criterio solamente, de que quien reemplace al presidente o a la presidenta de la República en una situación como esta, que no hay dos vicepresidentes, tenga que ser alguien del mismo Gabinete porque es la misma esencia de trabajo“, declaró Williams Zapata ante la prensa.

En esa línea, el también congresista de Avanza País dijo que el primer ministro, Alberto Otárola, podría ser un buen candidato para reemplazar a la jefa de Estado durante su ausencia del país, pero destacó que “eso es un asunto de carácter legal que tienen que verlo quienes corresponden”.

Agregado a ello, el presidente del Poder Legislativo resaltó que el mencionado proyecto ha sido analizado por diferentes especialistas y, además, se ampliará su debate en la Comisión de Constitución del Parlamento.

“Ha recibido información de diferentes lugares, constitucionalistas, especialistas, personas que tienen experiencia en el tema y también la Comisión de Constitución se reunió y, en razón a esa reunión, es que decidieron seguir debatiendo el tema”, precisó.

De igual manera, aseguró que la independencia de poderes es un valor muy importante para la democracia. “Los poderes caminan cada uno por el ámbito que le corresponden, tienen que tener las capacidades, competencias y la autoridad que corresponden. No puede haber, de ninguna manera, una trasposición de poderes, ni alguien que vaya a pasar por el otro”, agregó.

