El último viernes, el Gobierno peruano anunció la puesta en marcha del plan “Reactiva Perú”, por el cual del Tesoro Público entregará una garantía de 30,000 millones de soles para financiar a las empresas que hoy se ven gravemente afectadas por la crisis que vivimos por el avance del coronavirus. Aunque no alcanzará a todas y menos a las corruptas, como lo indica el abogado tributarista José Verona Baluarte.

–Doctor Verona ¿a quiénes beneficia el programa “Reactiva Perú”?

En principio, a todas las empresas peruanas que son más de 350 mil. Las más beneficiadas serán las compañías que tienen menos de 50 trabajadores. Las que no están comprendidas son las empresas que están involucradas en actos de corrupción.

–Graña y Montero no estaría beneficiada, entonces…

Las empresas que están bajo esa ley, y que están inmersas en el caso Odebrecht como el ‘Club de la Construcción’, no tendrán acceso a ningún beneficio. El gobierno ha sido bien claro con eso. No se puede apoyar a las empresas que están bajo esa ley (de colaboración eficaz).

–¿Habrá empresas que ganen y pierdan?

El beneficio es para todas las empresas que tengan planilla. Por ejemplo, hay unas 270 mil empresas que no tienen trabajadores, que no han declarado ningún trabajador en planilla. El apoyo no es para quienes tienen empresas sino planilla.

–¿Cómo hará el filtro el Estado para dar ese apoyo?

Los 30 mil millones de soles que dará en préstamos el gobierno, se tomará por la planilla que está en Essalud o que paga el IGV. Que quede claro que no se está apoyando a las grandes empresas.

–¿Cuántas empresas cumplen con los requisitos?

El 82% de las empresas tienen de uno a cinco trabajadores. Otro 10% tiene de seis a 10 trabajadores y los restantes de 11 a 50 trabajadores que se verán beneficiados. Los potenciales ganadores de esta crisis por el coronavirus serán la industria de servicios médicos, alimentos, telecomunicaciones, comercio por internet y agricultura.

–¿Cómo tributarista, qué opina de la ley del Congreso de liberar el 25% de los fondos de AFP?

Le va a dar una inyección de liquidez, aunque me preocupa cómo se va a gastar, qué va a pasar cuando me quede sin dinero.

–¿Considera que la economía colapsará por la aprobación de esta ley?

La economía mundial ya quebró pero el Perú destaca. Lo dice la BBC, lo dice la comunidad internacional, el Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo un nuevo concepto en la economía mundial.

–¿Perú tendrá una crisis en los 90’ o el primer gobierno de Alan García?

No creo por esta es la peor crisis de la historia. Lo ha dicho la presidenta de Alemania, Ángela Merkel. De los 194 países que existen, la pandemia está en 188.

–¿De qué otra forma puede ayudar el estado a los trabajadores?

Primero, tiene que materializarse lo que se ha decretado como la CTS porque no todos los trabajadores han aplicado. Además, no todas las empresas han pagado sueldo pero han sacado AFP. Unos 7 millones 300 mil aportantes, a las AFP que serán beneficiados con el retiro de los 2 mil soles que beneficiarán a 5 millones de familias. El mínimo de personas que faltan apoyar es mínimo. Hay que unirnos.

–¿Qué otras medidas se deberían adoptar ante la crisis?

Hay que seguir apoyando a los trabajadores y que ellos apoyen a las empresas para no quebrar. Hay negociación, hay teletrabajo, hay licencia con goce de haber. Si se exige a las empresas, todos vamos a quebrar. Tenemos que unirnos para vencer esta crisis del coronavirus en nuestro país.