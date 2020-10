José Luna: “Optamos por aprobar la ley antes de irnos a un juicio y tardar más años”

Atención. Este sábado, el congresista José Luna, indicó que el Parlamento aprobó la ley de congelamiento de deudas, pese a algunas diferencias con la norma, para no tardar más tiempo yendo a un juicio con el Estado ante el Tribunal Constitucional. “Ya estábamos siendo amenazados por el sector bancario”, afirmó.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, comentó que la medida votada en el Pleno beneficiará a un grupo de deudores que significan una cantidad importante de personas y que de no haberla aprobada, se hubiese perdido más tiempo yendo al Tribunal Constitucional y enfrentarse al Estado.

“La población me conoce bien, yo siempre me la juego por ellos, pero en esta situación se entendía que la posición era que sea viable el proyecto de beneficiar a siete millones de peruanos o ponerme a discutir y pelear con el Estado y que me lleven al Tribunal Constitucional y que nadie se beneficie. Eso es algo que debe quedar claro en la ciudadanía. Yo no defiendo a los bancos, pero si nos demorábamos más, iba a perjudicar a todos. Teníamos que hacerlo real”, manifestó.

En esa línea, el representante de Podemos, indicó que esta ley aprobada solo es una norma significa un principio para la lucha contra con la ‘banca usurera’ que por largos años ha cobrado altos intereses a los peruanos que sacan créditos para poder generar un capital y trabajar en diferentes emprendimientos.

“Estamos yendo paso a paso y ahora vamos a aprobar porque es un compromiso del Congreso el tema de la usura bancaria, que es lo que realmente va a modificar el sistema financiero y va a regular el abuso de los bancos. Este proyecto de ley aprobado va a generar un alivio, pero lo que realmente va a cambiar y mejorar la banca, será el proyecto de ley multipartidario, que hará que reducirá la tasa de interés de al menos un 50% en los bancos. Esa será la solución a largo plazo que le quiere dejar a la ciudadanía”, sentenció.

APROBACIÓN

Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó este último viernes, un texto sustitutorio de consenso que establece medidas extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas en el sistema financiero para personas naturales y mypes en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Fueron 115 votos a favor de la propuesta, uno en contra y una abstención. La representación nacional también aprobó exonerar el texto de segunda votación por 117 votos a favor, uno en contra y una abstención.

