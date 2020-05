José Luna: “El Congreso no se dejó vencer por lobbies económicos”

Este jueves, luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no se pronunciara para promulgar y observar, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permite el retiro del 25% de fondos AFP. Para hablar de ello, conversamos con José Luna Morales, parlamentario de Podemos Perú, quien aseveró que esta iniciativa tuvo obstáculos desde sus inicios.

“Cuando se empezó a debatir el proyecto, cuando nos instalamos como Congreso, dijeron que la economía peruana se iba a dañar, pero vemos que no eso no va a pasar. Las AFP ya se están poniendo en línea, están aceptando que este es un hecho, el Congreso no se dejó vencer por los lobbies económicos”, aseveró Luna.

Sobre las ONP, que también es un tema que adhiere a millones de peruanos, el parlamentario de Podemos Perú indicó que ya se han presentado algunos proyectos, sin embargo detalló que este es un tema más complicado.

“Se han presentado 3 proyectos para la reforma del sistema de las ONP. Hay que precisar que ese es un sistema público, donde los nuevos aportantes mantienen a los antiguos; eso genera complejidad al momento de la devolución. Aún lo estamos estudiando. En la ONP, los jóvenes son los que mantienen el sistema. Tenemos la intención de presentar en dos o tres meses al Ejecutivo una propuesta para reformar el sistema completo de pensiones”, agregó.

Recordemos que este jueves, el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, promulgó – tras reunión de la Mesa Directiva – la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25 % de los fondos de las AFP. Esta será enviada para su publicación en el diario oficial El Peruano y su posterior aplicación.