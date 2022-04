José Gavidia: “El presidente Castillo no tiene ningún problema en ir a Huancayo”

Este domingo, el titular del Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia, informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, viajará a Huancayo para escuchar las demandas de los transportistas y agricultores, quienes han protagonizado las manifestaciones al interior del país, debido al incremento de precios del combustible, fertilizantes, entre otros productos de primera necesidad.

“Él no tiene problema (con ir a Huancayo), ayer estuvo en San Martín, hoy se irá al norte del país. Todos los días viaja. No quiero, no voy a decirle el día, en los próximos días vamos a ir, con todos los ministros”, informó el ministro Gavidia ante la prensa.

Asimismo, indicó que las autoridades locales y regionales implementan diversas medidas para restablecer el transporte en las diferentes regiones del país, con el objetivo de que varias personas que se quedaron varas en Lima u otras provincias puedan regresan a sus hogares.

“Se ha levantado todas las vías, hay algunos puntos que han dejado algunos objetos que obstruyen algunas carreteras, pero en coordinación con las autoridades locales y regionales, y con la presencia de la Policía estamos limpiando esas carreteras para que el libre tránsito se restablezca totalmente”, declaró.

Además, señaló que los ministros de Estado, viceministros y congresistas que acudieron a Huancayo para establecer una mesa de diálogo están regresando a Lima este domingo y destacó los acuerdo, que firmaron los dirigentes sociales para levantar el paro nacional. En ese sentido, señaló que es probable que los titulares de las diversas carteras ministeriales vuelvan a visitar Huancayo para continuar con el diálogo e informar el desarrollo de los acuerdos.

“En este momento están retornando alrededor de 7 ministros, dos viceministros, tres congresistas que han estado estableciendo una mesa de diálogo el día de ayer, que ha llegado a buen término. En los próximos días quizás tengamos que volver a desplazarnos por los acuerdos que traerán los ministros, que están a pocos minutos de llegar a Lima”, añadió.

