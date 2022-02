José Elice aseguró que no aceptaría ser ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Castillo

El exministro del Interior, José Elice, se refirió a la renuncia de Avelino Guillén al Mininter y aseguró que, si el presidente Pedro Castillo lo convoca para ejercer el cargo por segunda vez, no aceptaría.





“[Si a usted le propusieran en este momento no aceptaría ser ministro del Interior] No, porque existen otras personas que lo harían bastante mejor que yo”, manifestó Elice en una entrevista a Exitosa.





Respecto al perfil del próximo ministro del Interior, José Elice precisó que no es obligatorio que sea un exagente de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que hubo ministros que no han sido policías y tuvieron un buen desempeño en dicha cartera.

“He dicho en varias oportunidades que no es necesario haber sido policía para ser ministro del Interior. Esto no significa que un policía no pueda hacerlo. Ha habido ministros del Interior que no han sido policías y lo han hecho bastante bien. Pero, después de haber pasado por la experiencia del Ministerio del Interior, imagino el siguiente perfil: un expolicía que haya dejado la PNP hace muchos años, pero que haya continuado en el sector”, manifestó.

Asimismo, lamentó que Avelino Guillén y el excomandante general de la PNP, Javier Gallardo, no hayan logrado consensos para trabajar en beneficio de la ciudadanía.

“No se puede imaginar un escenario en el que el ministro (del Interior) no trabaje con el comandante general de la Policía. El ministro y toda la alta dirección de Ministerio del Interior tienen que trabajar como equipo con el alto mando de la PNP, porque sino las cosas no funcionan”, puntualizó.

Finalmente, respecto a las presuntas presiones en los ascensos de la PNP, José Elice afirmó que, durante el Gobierno de Francisco Sagasti, no existió favoritismos en dichos procesos. No obstante, calificó a las injerencias como “malas costumbres”.

“Sobre los ascensos es una mala costumbre en la Policía que, cada vez que hay procesos de ascensos, empiezan las llamadas, los favoritismos, los amigos, los recomendados. Eso lo eliminamos durante el anterior gobierno”, sentenció.

