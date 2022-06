Pérez sobre Keiko Fujimori: “Yo no sé si el día de mañana se pueda estar incitando a una agresión hacia mí o hacia mi familia”

El fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, indicó que junto a su grupo de trabajo presentó una acusación contra la excandidata Keiko Fujimori y solicitó una pena de 30 años y 10 meses para la exaspirante a la Presidencia por el caso de los aportes a sus campañas presidenciales en 2011 y 2016.

Asimismo, se refirió acerca de la publicación que realizó la hija del expresidente Fujimori en sus redes sociales en donde señala que “su prisión preventiva fue injusta” y que un fiscal “no tiene elementos sólidos y que insiste con pedidos que no tienen sustento”. En esa línea, señaló que la lideresa de Fuerza Popular con dichas declaraciones tiene el objetivo de “incitar algún tipo de agravio” hacia su persona.

“No es posible que él día de hoy nuevamente en sus redes sociales me mencione sin señalar mi nombre con el objeto de incitar algún tipo de agravio hacia mí. Son situaciones que he manifestado al Poder Judicial que no guarda la compostura, no guarda la conducta procesal que debería tener cualquier procesado/a en nuestro país”, declaró en entrevista con Canal N.

“Una persona que está sujeta a un proceso no puede estar calificando así al fiscal que está sosteniendo esta acusación. Yo no sé si el día de mañana se puede estar incitando a una agresión hacia mí, hacia mi familia con las manifestaciones que está haciendo públicamente Keiko Fujimori”, añadió.

Además, se manifestó acerca de la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de declarar infundado el recurso de casación que presentó la Fiscalía para que la excandidata presidencial retorne a prisión preventiva. En esa línea, consideró que los jueces “no han resuelto en base a lo que establece la ley, la Constitución, el Código procesal penal”.

“Los jueces han establecido un precedente que podemos denominar el precedente ‘Keiko Fujimori’ es decir inobservamos el plazo legal. No observamos los tres días que tiene cualquier ciudadano procesado para apelar y en el caso de Keiko Fujimori se le admite la apelación”, señaló el fiscal Pérez en Canal N.

El fiscal Pérez también recordó que Fujimori Higuchi junto a su defensa legal, Giulliana Loza, presentó fuera del plazo el recurso de apelación. En ese sentido, señaló que dicho recurso no debió de ser admitido a trámite por la Sala Superior.

“Lo que establece la ley es que después de emitida la resolución se puede apelar en el plazo de tres días. Se dictó la resolución en audiencia, la defensa tenía 3 días y no presentó la apelación. Llega el cuarto día hábil y presenta la apelación. Lo que hubiese ocurrido con cualquier ciudadano es que esa apelación no era admitida a trámite”, manifestó.

