Cueto sobre PL para asamblea constituyente: No tienen los votos para un cambio constitucional

En declaraciones a la prensa, el congresista José Cueto cuestionó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para realizar una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente e indicó que es probable que la iniciativa ni siquiera llegue al pleno y se quede en la comisión de Constitución.

“Creo que el señor Castillo, para variar, suma una raya más de la incapacidad moral. Han indicado en más de una vez que no iba a haber nada relacionado con la Asamblea Constituyente, pero ahora sumando una mentira más, la presenta. El proyecto es antidemocrático, si quieres un referéndum o asamblea no puedes condicionar a que un porcentaje sea de un grupo, otro de otro grupo, como lo dijo el señor Cerrón en su ideario, porque esa es su idea, no del señor Castillo”, indicó Cueto.

Además señaló que no se tienen los votos para una vacancia presidencial y mucho menos para un cambios constitucional de esa índole. “El PL lo verá la comisión de Constitución y seguro queda ahí, no creo que pase”, precisó.

Al ser consultado sobre la iniciativa congresal que busca recortar el mandato presidencial, el legislador de Renovación Popular precisó que tampoco se tienen los votos.

“Tiene que ser debatido en la comisión de Constitución. Considero que Castillo que hace rato debió irse, pero no lo va a hacer. Dudo que ese tipo de reforma pase por la voluntad del Congreso, no tenemos 87 votos para vacarlo, menos para una reforma de un cambio de ese tipo”, manifestó.

