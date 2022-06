José Cueto sobre pedido de renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre: “Es un montaje”

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronunció sobre el mensaje compartido por Vladimir Cerrón, donde le pedía al presidente de la República, Pedro Castillo, que renunciase al partido de Perú Libre, a lo que calificó de “montaje”.

También te puede interesar: Día del Pescador: PCM saluda a pescadores peruanos en su día

El parlamentario mostró su incredulidad hacia el aparente deslinde del que aún es el partido oficialista hacia el jefe de Estado, indicando que es parte de una estrategia que viene de mucho tiempo atrás, pues no se ha hecho de inmediato, sino a través de una solicitud.

“Yo tengo una lectura. A mí me da la impresión de que todo esto es una estrategia que están haciendo desde hace tiempo, eso de dividir el partido en tres subpartidos para tener una mayor cantidad de votos (…) Yo personalmente no le creo. Cuando deslindas radicalmente de un partido o posición, no se lo están mandando en un papelito, se toma una acción”, dijo el legislador en entrevista con Canal N.

“Es un montaje. Vamos a ver si, efectivamente, el partido de Perú Libre deslinda, como han puesto o han dado a entender en ese comunicado, del señor Castillo. Yo no lo creo”, agregó.

Sobre lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien acusó al Poder Judicial y al Fiscalía de ser parte del grupo de “golpistas” que quieren sacar del cargo a Castillo, Cueto dijo no estar extrañado de tal pronunciamiento por parte del premier pues solo continua su campaña de “desprestigio, confrontación y victimización”. Además, apuntó a que únicamente señala a los organismos por “no hacer lo que ellos quieren”.

“No me extraña del señor Torres, no es de ahora, es de muchos meses atrás. Tiene ese discurso de confrontación, quien debería ser el principal conciliador. Como no le está saliendo lo que quería ahora se está yendo hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque no hacen lo que, entre comillas, desean que se haga, como cualquier país donde hay una dictadura totalitaria”, expresó el congresista.

Más noticias en Exitosa: