José Cueto sobre liberación de Fujimori: “Se ha hecho justicia con Fujimori”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronunció acerca del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori. El legislador indicó que está de acuerdo con la decisión de los magistrados de aprobar el recurso presentado por la defensa del exmandatario, Gregorio Parco Alarcón.

En esa línea, consideró que el TC al declarar fundado el habeas corpus que buscaba la excarcelación de Fujimori “hizo justicia” y señaló que dicha institución rectificó que “fue legal” el indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

“Estoy totalmente de acuerdo. He manifestado varias veces cuando me preguntaban si deberían indultarlo o no y siempre he pensado que sí, independientemente de la forma de dar el indulto, que el señor Kuczynski le dio”, declaró el congresista Cueto.

“Ahora el TC lo ha rectificado que efectivamente fue legal lo otorgado. Me parece que es correcto. Yo creo que se ha hecho justicia con Fujimori, porque es un hombre anciano y ya era hora que vaya a descansar”, añadió.

Asimismo, se pronunció acerca de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise el caso y revierta el fallo del TC. El congresista indicó que ninguna organización internacional debe de cambiar las decisiones de los tribunales del país.

“Ningún ente supranacional tiene por qué cambiar las ordenes que da la justicia o los tribunales del país. Esta decisión está ajustado a derecho, no es nadie la corte interamericana de derecho para cambiar. Ya bastante daño hace con solo dedicarse a resolver temas ligados a personas ligadas al terrorismo”, manifestó.

Por último, indicó que la Constitución Política del Perú señala que el presidente tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, tal como sucedió con Alberto Fujimori en el 2017, cuando Kuczynski lideraba el Ejecutivo.

