José Cueto sobre denuncia constitucional a Pedro Castillo: “Hay dos caminos, la inhabilitación o la suspensión”

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, habló acerca de las sanciones finales que puede desencadenar la denuncia constitucional presentada ante el Congreso por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

En ese sentido, el parlamentario de la bancada celeste recordó que el primer paso lo tiene que dar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, con su calificación sobre la denuncia del Ministerio Público, evaluando si es admisible o no, para que sea pasado a la Comisión Permanente, quienes ordenaran la investigación y elaboración de un informe final, que a su vez deberá ser aprobada para recién pasar a una votación en el pleno, cuya sanción puede ser la inhabilitación o suspensión de Pedro Castillo, dependiendo como hayan interpretado la denuncia y la falta hacia la Constitución Política del Perú.

“Lo va a evaluar la Subcomisión, no me voy a adelantar, no soy parte de ella, pero hay dos caminos, puede ser la inhabilitación, dependiendo como se tome la denuncia de la fiscal, o la suspensión, que es más rápida”, declaró ante la prensa.

Del mismo modo, el congresista Cueto instó al equipo de trabajo a actuar con brevedad sobre el archivo entregado por la titular de la Fiscalía el día de ayer, martes 11 de octubre, pues el proceso que debe tomar el Parlamento es extenso.

“Yo espero que (la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) actúe con serenidad para que los tiempos no sean demasiados, porque el procedimiento demora, así no quiera demora, toma su tiempo”, manifestó.

