José Cueto: “Mientras que el presidente busca la unión, el señor Aníbal Torres genera desunión”

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se manifestó acerca de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante los medios de comunicación. El legislador indicó que mientras el jefe de Estado, Pedro Castillo, trata de lograr un consenso entre los poderes del Estado, el primer ministro genera “desunión”.

“El presidente busca la unión, pero quien crea la desunión es el señor Torres y no solo él, hay muchos ministros que dicen una cosa contraria a lo que se supone el presidente está tratando de sacar adelante”, declaró el parlamentario Cueto.

Asimismo, se refirió acerca de las expresiones del primer ministro Torres Vásquez, en contra del cardenal Pedro Barreto. En ese sentido, señaló que la actitud del jefe del Gabinete es “deplorable” y consideró que se debe de realizar un cambio de funcionarios.

“El señor Bermejo fue quien llamó al señor Barreto a Palacio a hablar con él y luego salió el señor Barreto a decir que habló con el presidente y que iba a ver un cambio de Gabinete. Han pasado los días y no pasó nada. Luego, el señor Torres le dijo miserable. Realmente, bien deplorable la actitud del señor Torres, que hace rato debió de estar en su casa”, manifestó.

Como se recuerda, el premier Torres tildó de “miserable” al cardenal Barreto. Sin embargo, en una conferencia de prensa, indicó que no tuvo la intención de ofender a nadie y que lo declarado sobre el también arzobispo de Huancayo se trataba de un “dicho popular”.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ‘tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, manifestó el premier.

