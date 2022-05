José Cueto: La Asamblea Constituyente busca llevarnos hacia el totalitarismo

El congresista José Cueto, de Renovación Popular, se refirió al proyecto de ley del Ejecutivo que busca llamar a un referéndum para ver si el país quiere o no que se desarrolle una Asamblea Constituyente que elabora una nueva Constitución. Según precisó el legislador, la intención del gobierno es “llevarnos al totalitarismo”.

“Ellos quieren, a través de una Asamblea Constituyente llevarnos al totalitarismo. Quieren cambiar absolutamente todo […] Si realmente quieren cambiar o reformar la Constitución podrían enviar al Parlamento los proyectos; podríamos debatirlos discutirlos. Yo mismo soy un convencido que hay cosas que hay que reformar, pero eso no significa hacer una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna totalmente”, señaló Cueto en Canal N.

En esa línea, cabe indicar que el premier Aníbal Torres señaló que el Gobierno no impondrá la Asamblea Constituyente y respetará la decisión que tome el Congreso de la República respecto a dicho proyecto de ley.

“No estamos imponiendo la Asamblea Constituyente. Estamos proponiendo con un proyecto de ley para que el Congreso lo debate y analice. Si lo aprueba, bien, si no lo aprueba, también. El Poder Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso”, declaró durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, en el que sustentó dicha iniciativa.

En esa línea, Torres Vásquez aseguró que la propuesta del Ejecutivo no tiene nada de inconstitucional. “Este proyecto de ley no tiene absolutamente nada de inconstitucional como salieron a decir muchos constitucionalistas, no sé de dónde inventaron eso”, añadió.

Según remarcó, la Carta Magna está fuera del ordenamiento jurídico al ser la base de todas las normas en el país. Por ello, indicó, se debe debatir con criterios técnicos sobre la necesidad de realizar una nueva Constitución a través de la asamblea.

“El ordenamiento jurídico está constituido por multiplicidad de normas que absolutamente nadie sabe cuántas son pero que todas constituyen una unidad. Están interrelacionadas las unas con las otras. Esa unidad la proporciona la Constitución”, dijo Torres al inicio de su alocución.

