Jorge Ramírez: “el Gobierno debería ser más firme en el apoyo a la Procuraduría”

Sintió que lo dejaron solo. Jorge Ramírez, ex procurador ad hoc del caso Lava Jato, se pronunció – pasada la turbulencia – sobre su destitución de la Procuraduría, señalando que sintió que intentaron señalarlo como único responsable de la polémica reunión entre representantes de Odebrecht y el renunciante ministro Juan Carlos Liu Yonsen, en la sede del Ministerio de Energía y Minas. Asegura que actuó en el marco de sus funciones.

“Quisieron dar a entender que solo yo sabía y era el responsable, cuando no es así. Yo he actuado en el ejercicio de mis funciones como abogado del Estado, yo he tenido que informar a mi superior que es la ministra de Justicia, le informé de este problema, de la pretensión de Odebrecht, el 23 de diciembre, que quería demandar al Estado peruano, el tema de los tubos y la reparación civil, luego ese mismo día me dice que se van a encargar del asunto y me llama el Sr. (José Carlos) Liu. Me han dejado solo en esta situación”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar, en Exitosa.

Recordemos que, esta reunión tuvo serias consecuencias en el Gobierno de Martín Vizcarra, ya que luego de conocerse que Jorge Ramírez cumplió con informar un día antes al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se vinieron una serie de renuncias de ministros, que se sumaron a la de Juan Carlos Liu Yonsen al Ministerio de Energía y Minas. Luego de ello se dieron una serie de renuncias en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Educación y Transportes y Comunicaciones.

Tras su destitución, Jorge Ramírez agradeció al Gobierno por haber respetado su autonomía, pero hizo un llamado a que se le brinde un apoyo más firme a la Procuraduría, no solo al Equipo Especial del caso Lava Jato: “el Gobierno debería ser más firme en el apoyo a la Procuraduría, respecto a la firma de los acuerdos, no solamente es apoyar al equipo de fiscales, sino al procurador que va y firma los acuerdos. Además los acuerdos que se firmen deben ser respetados en la práctica, que los beneficios que se otorguen a las empresas se cumplan”.

Por su parte, los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato se pronunciaron – a través de un comunicado – sobre la salida de Jorge Ramírez del cargo de Procurador Público ad hoc, reconocieron la labor de Ramírez en su desempeño para la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales en las investigaciones contra las empresas que habrían incurrido en actos de corrupción.