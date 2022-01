Jorge Nieto sobre Pedro Castillo: “Es evidente que está muy lejos de las capacidades que se necesitan en el cargo”

Tras ver la reciente entrevista que concedió el presidente de la República, Pedro Castillo, a un medio internacional, el exministro de Defensa, Jorge Nieto, dijo hoy – en Exitosa – que quedó claro que el jefe de Estado “está muy lejos” de tener las capacidades y competencias para tener al cargo que ostenta.





En el diálogo con Fernando del Rincón, de CNN en Español, el mandatario afirmó que el Perú es como su escuela porque considera que una institución educativa es “hacer las cosas bien” y corregir “las cosas que están mal”, dicha declaración no ha sido bien recibida por el extitular del Mindef.





“Es evidente que (el presidente) está muy lejos de las capacidades y competencias que se necesitan en ese cargo (Presidencia de la República)”, refirió Nieto en ‘Hablemos Claro’.

En ese sentido, dijo que en las dos primeras entrevistas que otorgó el mandatario a César Hildebrandt y Nicolás Lúcar, se contempló la imagen de “un presidente perdido”, mientras que en el diálogo con el periodista mexicano se avizoró a una persona “que miente”.

“Las dos primeras entrevistas dejan la imagen de un presidente perdido, un buen salvaje que no sabe qué hacer (…). La entrevista del mexicano deja una imagen distinta, ya no hay esta imagen del pobre desorientado, sino más bien una persona que miente y no tiene preparación”, dijo.

Nieto también expresó su indignación con la intención del presidente de consultarle a los peruanos si están de acuerdo con ceder una salida al mar a Bolivia. “El mar peruano ahora está entre el señor Castillo y Repsol, qué complicado”, criticó.

“Tenemos un presidente que no sabe qué hacer, que no tiene rumbo, pero eso no puede continuar así”, puntualizó.

