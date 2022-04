Jorge Muñoz tras vacancia: “No he matado a nadie, no le he sacado la vuelta a nadie”

El alcalde vacado, Jorge Muñoz Wells, se pronunció luego de que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia al burgomaestre – por haber integrado el directorio de Sedapal en el 2019 – y manifestó que durante el tiempo que duró su gestión edil, no ha matado ni le ha “sacado la vuelta a nadie”.

Además, Muñoz consideró que el JNE actuó de manera política contra él y se autocalificó como una persona “limpia y honesta”. Así mismo, resaltó que ha “colaborado con la población”

“Ha actuado políticamente bajándose a una persona limpia y honesta como soy yo. Tengo una trayectoria municipal…No he cometido ningún ilícito. No he cometido ningún acto que sea punible. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no le he sacado la vuelta a nadie. He colaborado con la población”, afirmó en conferencia de prensa este miércoles 27 de abril.

De igual manera, Muñoz Wells indicó que asumió el directorio de Sedapal en dicho año con el objetivo de buscar soluciones ante la inundación que sufrió el distrito de San Juan de Lurigancho cuando se rompió una tubería.

Agregado a ello, señaló que el Gobierno y el JNE le “cortan las piernas” en la Municipalidad de Lima.

“No hubo un aprovechamiento, sino un servicio, una búsqueda de soluciones para las personas que más necesidades tienen. Por eso se me sancionan. Por eso se me cortan las piernas para seguir caminando. ¿Eso es lo que quiere el Gobierno? ¿El Jurado Nacional de Elecciones?”, afirmó.

Finalmente, Jorge Muñoz indicó que detrás de la decisión del JNE se encontrarían “intereses ocultos”, por lo que pidió se realicen las averiguaciones correspondientes para determinar cuales fueron las motivaciones del fallo a favor de la vacancia.

