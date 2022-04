Jorge Muñoz retira sus declaraciones en contra del JNE: “No pretendí ofender su labor”

Este viernes, el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, retiró las declaraciones que expuso en contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que las autoridades de dicha institución declararan fundada la vacancia en su contra por haber integrado el directorio de Sedapal cuando ya asumía el cargo de autoridad regional de Lima.

“Manifiesto que las expresiones vertidas ante los medios de comunicaciones y redes sociales no han pretendido ofender la labor de la entidad que usted presidente. Por ello, retiro cualquier palabra o frase que haya podido mellar la imagen de la entidad”, se lee en el documento que envió al JNE.

Como se recuerda, el burgomaestre se pronunció luego de la resolución del JNE en su contra e indicó que detrás de dicha decisión habrían ” intereses ocultos”. En esa línea, pidió que se realicen las investigaciones del caso para determinar cuáles fueron los principales motivos de su vacancia.

También puedes leer: Susaña Saldaña: Pedro Castillo demostró una total incapacidad para articular medidas de reactivación económica para microempresarios

Además, señaló que los miembros del JNE han actuado “de manera política” y consideró que es una persona “limpia y honesta”.

“Ha actuado políticamente bajándose a una persona limpia y honesta como soy yo. Tengo una trayectoria municipal…No he cometido ningún ilícito. No he cometido ningún acto que sea punible. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no le he sacado la vuelta a nadie. He colaborado con la población”, declaró en conferencia de prensa el miércoles 27 de abril.

En otro momento, informó que tendría audios sobre una propuesta que le hicieron para revertir la decisión del JNE a cambio de una gran cantidad de dinero.

Más información: