Jorge Muñoz anunció que evalúa acciones legales contra resolución del JNE que declaró su vacancia

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, anunció este miércoles que está evaluando las acciones legales que tomará contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró su vacancia en el cargo.

A través de una conferencia de prensa, el aún burgomaestre acusó al ente electoral de actuar “políticamente” y con un “doble rasero”, haciendo alusión al caso de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y su vínculo laboral con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

“Evidentemente, estamos evaluando acciones legales porque [esta decisión] es desproporcionado. No ha evaluado las cosas que hemos mencionado. Y un elemento esencial de un principio sancionador: a nadie se le puede sancionar, por colaborar, ayudar y por preocuparse por el prójimo y esas son las cosas que no han estado presentes en esa evaluación“, manifestó.

“Para mí como para todo el país, y más allá de las fronteras del Perú, esto que ha pasado el día de hoy no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Está desproporcionado por donde se le mire”, agregó.

En esa línea, Muñoz Wells dijo esperar que la Alcaldía de Lima, que recaería sobre el teniente alcalde Miguel Romero, “continúe con políticas transparentes, honestas, bien estructuradas, siempre pensando en el ciudadano como el eje central del accionar y no ningún interés personal ni de gremio”. “También va a ser muy importante que todos, como ciudadanía, nos mantengamos vigilantes”, detalló.

Sobre dietas en Sedapal

Inicialmente, Muñoz negó haber cobrado dietas por integrar el directorio de Sedapal en 2019, año en el que ya ejercía el cargo de alcalde de Lima.

“A mí por las cuatro sesiones se me depositaron cuatro dietas que yo devolví hace dos años, tan pronto como me retiré el directorio. [Lo devolví] porque esta es una dieta que no debo cobrar porque mi finalidad era ayudar. Y eso está claro, no lo cobré, y hemos presentado los documentos al JNE. No es un delito cobrar ni tampoco es un elemento sancionador pero en mi caso tampoco se cobraron esas dietas“, puntualizó.

