Jorge Montoya: “Yo nunca he hablado de fraude, sino de irregularidades” en Elecciones 2021

En diálogo con Exitosa, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) defendió el informe final de la comisión que investiga las Elecciones 2021 y reiteró que sí hubo “irregularidades” en los comicios, pero no fraude.

“[Se habló de un fraude en mesa y de manipulación de actas] Eso han hablado otras personas, yo nunca he hablado de un fraude de esa naturaleza. Yo he hablado que han habido irregularidades que habían que descubrirse. En ningún momento he empleado la palabra fraude”, respondió el legislador al recordar que su informe fue rechazado ayer por el Pleno del Congreso.

Montoya Manrique aseveró que su informe demuestra que hubo irregularidades “al inicio del proceso electoral”, pero que no existen pruebas que durante los comicios haya habido un fraude electoral.

“Yo no me he basado en el fraude. He calificado la manipulación grosera de las leyes como un fraude, en el inicio del proceso, antes de que inicien las elecciones. Es decir, antes de que se vaya a votar. Los previos, que permitió que estén estos candidatos (Pedro Castillo y Dina Boluarte), fue hecho fraudulentamente. Eso es lo que hemos dicho”, sostuvo.

Según explicó, la inscripción del entonces candidato Pedro Castillo y su vicepresidente Dina Boluarte se realizó de manera irregular.

“Esa plancha nunca se debió inscribir porque no cumplían con los requisitos, tanto el presidente como la vicepresidenta. Eso manipularon para introducirlos a la campaña”, justificó.

Las declaraciones del vocero de la bancada celeste lamentó que su informe haya sido rechazado ayer con 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones. Para Montoya, los partidos Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular no apoyaron la investigación debido a que “están del lado del Gobierno”.

“Hay dos partidos que son del Gobierno: Acción Popular y Alianza para el Progreso, que votaron a favor del Gobierno y no quieren saber la verdad. No quieren enterarse de la ‘trafa’ que hubo al inicio del proceso electoral“, reiteró.

