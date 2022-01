Jorge Montoya tras posible acceso al mar a Bolivia: “El tema de vacancia está siempre en la mesa”

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue crítico con las respuestas del presidente Pedro Castillo en su última entrevista, en donde manifestó la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia, en base a ello, consideró que el tema de la vacancia presidencial seguirá sobre la mesa.





Desde los exteriores del Congreso de la República, consideró que “las aptitudes” del mandatario permite que un sector analice y vea la posibilidad de que una vacancia sea “la solución”. Además, aseguró que sus palabras han “causado una fuerte indignación en la población en general”.

“El tema de vacancia está siempre en la mesa, desde hace ya un poco más de un mes, casi dos meses. Y va a estar siempre presente. Las aptitudes del presidente llevan a muchas personas pensar que eso es la solución. No queremos ir a un país similar a Venezuela. Estamos bajo unas reglas que no son de la democracia, que las aplica el presidente todos los días y no vemos ningún cambio”, advirtió el parlamentario a Canal N.





Por otro lado, manifestó su respaldo a la moción presentada por su colega de bancada, Rosselli Amurúz, en la que exhorta a Pedro Castillo a presentar su “renuncia irrevocable” al cargo de Presidente Constitucional de la República ante el Congreso de forma inmediata “por el bien moral de la Nación”.

“Es la expresión de la indignación que sienten muchos congresistas por las declaraciones que ha dado el presidente acerca de la integridad de nuestro país y nuestra soberanía, al pretender cederle a Bolivia soberanía sobre nuestro mar”, sostuvo.

“El presidente de una nación tiene que escuchar a su pueblo. Él, tanto que habla del pueblo. El pueblo somos nosotros (los congresistas)”, indicó el legislador. “Si quiere escuchar a alguien, que venga al Congreso a escucharnos y va a sentir nuestras críticas, que son críticas para el beneficio del país, no son para destruir al presidente”, sentenció.

