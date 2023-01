Jorge Montoya tras denuncia de PL: Ahora quieren deslindarse de culpa denunciando congresistas

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó la bancada de Perú Libre en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por incitar a que se realicen las protestas en las diferentes regiones del país.

A través de sus redes sociales, deslizó que dicho grupo parlamentario es la responsable de la actual situación que afronta el país y que presentando esta denuncia busca “desviar la atención” de la población.

“Los denunciados deberían ser ustedes. Resulta que la bancada defensora del ahora preso y golpista Castillo, quien es responsable de toda la situación que se vive en nuestro país quiere deslindarse de culpa denunciando congresistas y así desviar la atención”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el legislador arremetió contra el partido del lápiz: “Ustedes no defienden los intereses del pueblo, si no los de su patrón denunciado por corrupción y la persona no grata y prohibida de ingresar al Perú, el expresidente boliviano”, aseveró.

“Ustedes son cómplices y como tal deben responder al Perú por permitir que miles de trabajadores se vean afectados gracias a la toma de carreteras y manifestaciones violentistas. ¡Dejen de engañar al pueblo!“, agregó.

Cabe precisar que la denuncia también incluye a los congresistas José Cueto (Renovación Popular) y Martha Moyano (Fuerza Popular), porque habrían cometido una infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, además piden de que sean inhabilitados por 10 años de la función pública debido a los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

