Jorge Montoya sobre ultimátum de Pedro Castillo: “No puede buscar un estallido social”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció acerca del ultimátum que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, hacia el Congreso el pasado fin de semana, en donde indica que “tenderá la mano” buscando un consenso entre poderes por última vez, y de lo contrario, llamará a una “cruzada nacional”.

También te puede interesar: Comisión de Ética del Congreso aprueba suspender por 120 días a Enrique Wong

Al respecto, el también vocero de la bancada celeste sostuvo que el jefe de Estado “no puede buscar un estallido social” ni “estar jugando con la población de esa manera”, alegando a que el mandatario está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer alguien bajo su función, que es mantener el orden y la confianza de una nación.

“El presidente no puede buscar un estallido social como el que quiere hacerlo, él está pensando en eso, que es un delito, no puede estar jugando con la población de esa manera. Un presidente llama a la calma y la paz para seguir gobernando, no al levantamiento social. Cuando se rompen esos esquemas, los límites de los valores, se pierde la confianza que se pudo haber tenido en algún momento”, declaró en entrevista con Canal N.

El parlamentario replicó lo dicho por su colega congresal y expresidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, quien lo llamó “golpista” al presidente Castillo tras lo expresado, añadiendo que debe recordar que representa a todo un país y no solo a un grupo minoritario de peruanos.

“Esto es una amenaza de golpe prácticamente, no puede tomar ese tipo de actitudes, es el presidente de todo un país, no de un grupo pequeño de peruanos. Que lo entienda, ya que dice que tuvo una gran votación, que está para representar a todos los ciudadanos y no puede estar haciendo amenazas y menos pidiendo cosas que no son posibles”, manifestó.

Más noticias en Exitosa: