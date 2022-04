Jorge Montoya sobre premier Torres: “Sus declaraciones incitan permanentemente al odio y desunión”

A través de sus redes sociales, el congresista Jorge Montoya volvió a cuestionar al premier Aníbal Torres e indicó que las declaraciones que hizo el primer ministro en Cusco el último lunes, incitan a la desunión y al odio.

“Sus declaraciones en conferencia de prensa en Cusco del aún Premier incitan permanentemente al odio y desunión. Está claro que no tienen más que decir. Sus días están contados. El Perú abrió los ojos y ellos lo saben”, indicó Jorge Montoya en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que este lunes, el primer ministro volvió a arremeter contra el Parlamento, a quien llamó ‘golpista’. Además, señaló que la plata de todos los peruanos era utilizada por los legisladores para buscar ‘día y noche’ la vacancia presidencial.

“Lo que se tiene que desconocer es que desde el primer día que Pedro Castillo asumió el poder estaban con la vacancia presidencial. Noche y día. Tu dinero y el de todos los peruanos se utiliza para que estos señores se dediquen a la vacancia presidencial […] Son golpistas y hablan de democracia. ¿Democracia? ¿Con vacancia, (solicitud) de renuncia a la presidencia? ¿Acusación construccional sin pruebas? No hay que ser cobarde. Si digo que alguien es corrupto le presento las pruebas de que ha robado, aunque sea un sol del tesoro público. Si no presentan esas pruebas es poque no existen”, señaló Aníbal Torres.

PRESENTAN INTERPELACIÓN CONTRA EL PREMIER

El pasado 12 de abril, La congresista del Partido Morado, Flor Pablo, anunció a través de sus redes sociales que lograron recolectar las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra el premier Aníbal Torres.

De esta manera, solicitarán que el primer ministro acuda al Congreso para dar explicaciones sobre la decisión de decretar la inamovilidad social obligatoria del 5 de abril, y respecto a los fallecidos durante las protestas.

