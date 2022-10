Jorge Montoya sobre Pedro Castillo: “Sus días están contados”

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) aseveró que el presidente Pedro Castillo tiene “los días contados” porque la justicia cuenta con “más de 190 elementos probatorios” de la supuesta organización que lidera. Las declaraciones del congresista se dan luego que el mandatario indicara que un sector busca “bajarse a este Gobierno”.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de la bancada celeste criticó que el jefe de Estado use “falacias” en sus discursos hacia la población. Indicó que el mandatario “utiliza de manera maquiavélica” estos pronunciamientos “para victimizarse de que lo quieren sacar”.

“Condenables y perversas arengas llenas de falacias típicas en comunistas, llenas de odio y maldad, que usan las lamentables falencias que aún tiene el Estado para con su pueblo y las utiliza de manera maquiavélica para victimizarse de que lo quieren sacar“, escribió el parlamentario.

“Pero sus días están contados, la justicia está encima de sus más de 190 elementos probatorios de su “supuesta” organización criminal que “estaría” liderada por usted”, agregó.

El legislador colocó este mensaje en respuesta a un tweet de la Presidencia, que compartió las afirmaciones del presidente Pedro Castillo sobre un presunto ataque a su Gobierno durante un evento oficial en Pichari (Cusco).

“¿Quién no tiene un familiar en Lima? Viven en el cerro, con techo de plástico, sin agua. Abandonaron sus pueblos, viven en la informalidad ¿Y dónde estuvo el Estado? Hoy este Gobierno está trabajando para generar el cambio y se lo quieren bajar“, había indicado Pedro Castillo.

“No encontrarán pruebas”

Este último sábado, el Pedro Castillo dijo que sus detractores se quieren “bajar al Gobierno” y aseguró que no encontrarán pruebas que lo involucren en actos de corrupción porque “un campesino no le puede robar” a otro.

“A pesar de esas calumnias, de esas denuncias, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga ‘sí señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’ […] no la van a encontrar porque un campesino no le puede robar a un campesino”, dijo.

