Jorge Montoya sobre María del Carmen Alva: “Su reelección como presidenta del Congreso no está considerada”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que en su bancada no se ha considerado proponer ni apoyar una reelección de María del Carmen Alva como la titular del Congreso de la República, una vez acabe su periodo el 26 de julio.

“La reelección (de María del Carmen Alva) no está considerada bajo ningún punto de vista”, dijo en entrevista con TV Perú el también vocero del partido presidido por Rafael López Aliaga.

“Y el tema de quienes van a ser (los candidatos a nuevo presidente del Congreso), no lo hemos conversado aún, lo haremos en la semana que viene, para tomar una decisión. Todavía falta más de un mes para el cambio”, añadió el secretario de la Comisión de Defensa congresal.

Como se recuerda, la misma Alva Prieto ha apuntado a que no “está en su agenda” presentarse a una reelección como jefa del Parlamento, además de que indicó no saber el por qué se especula tanto sobre el tema.

“Agradezco a la prensa o a los que quieran que yo me reelija, pero eso no está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema”, dijo en aquella ocasión al canal del Congreso.

En ese sentido, durante su entrevista con Exitosa, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, también señaló que su agrupación parlamentaria no busca la reelección de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso de la República, además de indicar que su bancada aún no define cuál será la participación que tendrá dentro de la Mesa Directiva.

“No sé de dónde sacan este tema, definitivamente ella (Alva) no va a la reelección. Además, como bancada nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en su reelección. Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la Mesa directiva. Eso se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio”, declaró la legisladora.

