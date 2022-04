Jorge Montoya sobre insultos de Aníbal Torres al cardenal Barreto: “No tiene nombre”

Este jueves, el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se manifestó acerca de lo expresado por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en contra del cardenal Pedro Barreto. El legislador indicó que sus declaraciones son utilizadas como un “elemento para distraer” a la población de los problemas que afronta el país.

En esa línea, señaló que su bancada parlamentaria “hace más de un mes” solicitó el cambio del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin embargo, aún no se observa ninguna modificación.

“Salen hablando improperios y cosas incoherentes y realmente lo usan como un elemento distractivo, no tiene ninguna otra función. Es una cortina de humo permanente, que está destrozando la política”, declaró el parlamentario Montoya en Canal N.

Asimismo, consideró que las expresiones por el primer ministro, Aníbal Torres, contra el cardenal “no tiene nombre” y señaló que varios congresistas de diferentes bancadas parlamentarias están promoviendo la interpelación del primer ministro, Torres Vásquez.

“No tiene nombre eso. Estamos trabajando la interpelación del primer ministro. Son varias bancadas que buscan interpelarlo, no solo una. Hemos pedido que nos dé copia de las actas de consejo de ministros hace varios días, pero hasta ahora no cumple con entregarla”, sostuvo.

Cabe señalar que, el presidente del Consejo de Ministros se pronunció acerca del cardenal Barreto y lo tildó de “miserable”. Además, indicó que el arzobispo de Huancayo está a favor de grupos de poder. Sin embargo, en conferencia de prensa, el premier Torres indicó que se trataba de un dicho popular y que no tuvo la intención de ofender a nadie.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, indicó.

