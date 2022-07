Jorge Montoya sobre fuga de Juan Silva: El ministro Dimitri Senmache “sabe que no está acá”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y afirmó que el censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, “sabe que no está” en el país.

“Definitivamente él (Dimitri Senmache) sabe que no está acá (Juan Silva), si tiene todas las herramientas a su alcance como las ha tenido en su periodo. Entonces, debemos dejar ya de tratar de engañar y decir las cosas como son. Ayer fue censurado, esperemos que se vaya con honor y diga ‘si, fue así, permití que sucediera esto, no tomé las previsiones del caso’, lo que corresponde a un político asumir como responsabilidad”, expresó Montoya ante la prensa.

Además, se refirió a la declaración brindada por el ministro Senmache, en la que presuntamente se habría malinterpretado que dijo que el extitular del MTC se había fugado del país, y aseguró que “el subconsciente lo traicionó”.

Por otro lado, el congresista habló del jefe de Estado, Pedro Castillo, y dijo que – según lo considera – “está acabado como presidente, desde hace tiempo”.

“Un mandatario de una nación democrática como la de Perú no puede atacar a la Constitución y al Congreso todos los días, y él se ha dedicado a hacer eso, quiere cerrar el Congreso, su estrategia va por ese camino, no lo vamos a permitir“, añadió Jorge Montoya.

Senmache aclara que no dijo que Silva está fuera del país

Este viernes, el ministro Dimitri Senmache aclaró nunca haber dicho que el exministro de Transportes y Comunicaciones, el prófugo Juan Silva, está fuera del país, luego de la polémica entrevista que brindó ayer a un medio de comunicación nacional.

El aún titular del Ministerio del Interior (Mininter) realizó estas declaraciones desde la ciudad de Trujillo, a donde llegó junto al presidente Pedro Castillo para asistir a la ceremonia de lanzamiento de la Unidad de Flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en el distrito de El Porvenir, región La Libertad.

“Entiendo que [Juan Silva] sí [está en el país], lo estamos buscando acá en el país. Eso fue un juego de palabras en el que increíblemente hay algunos periodistas no entiendo cuál es su función, si buscar información o generar un titular. Yo nunca dije que había estado fuera del país, lo que estuve diciendo es que hay cualquier persona que se escape, tenemos que buscarlo dentro y fuera del país, es verdad eso”, declaró.

“Si nosotros tuviéramos una certeza de que esta persona habría salido, estaríamos viendo otras actitudes pero no ha salido por ningún puesto de control”, agregó.

En esa línea, rechazó la versión de que habría encubierto a Silva Villegas. “Durante más de veintitantos años que tengo en la función pública y en organismos internacionales, nunca me he mezclado con temas ilegales y no lo haría ahora por un par de semanas como ministros. Yo he entrado a hacer un trabajo, para bajar los índices de inseguridad. Al parecer a muchos no les importa el tema de la seguridad”, dijo, refiriéndose al Parlamento.

Posteriormente, Senmache refirió que existen cuatro equipos de búsqueda de la Policía Nacional dedicados íntegramente a la búsqueda de Juan Silva. Remarcó que, tras su censura, el general Óscar Arriola continuará con esa tarea. “Estoy convencido de que el general con su conocimiento y con el conocimiento de toda la Policía, en muy corto plazo lo vamos a encontrar él”, agregó.

