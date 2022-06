Jorge Montoya sobre exministro Silva: “No se debe permitir que sujetos de esa calaña evadan la justicia de manera tan descarada”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se manifestó acerca de la declaración del abogado del exministro Juan Silva, quien había señalado que el exfuncionario “está a buen recaudo”, tras la decisión del Poder Judicial de ordenar prisión preliminar en su contra y no conocer su paradero.

“De manera sinceramente espeluznante abogado de ahora prófugo de la justicia declara: ‘Se ha puesto a buen recaudo’”, publicó el congresista Montoya en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, indicó que las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional del Perú y organismos competentes deben de realizar las investigaciones del caso y encontrar al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Silva Villegas.

“Deben hacer su trabajo y no permitir que sujetos de esa calaña evadan la justicia de manera tan descarada. De lo contrario estarán perdiendo aún más su “principio de autoridad” ya bastante desgastado”, indicó el congresista Montoya.

De manera sinceramente espeluznante abogado de ahora prófugo de la justicia declara: “ se ha puesto a buen recaudo”. (1/2) — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 8, 2022

También puedes leer: Jefe de Migraciones pide a extranjeros regular su estancia en el país a fin de “evitar que sean confundidos en actos delictivos”

Cabe señalar que, este martes 07 de junio, el abogado de Juan Silva informó que el exministro “no está en la clandestinidad” y que no se ha fugado del país. Además, consideró que el Ministerio Público “no respeta” el principio de legalidad.

“Juan Silva no está en la clandestinidad. Estamos en el Estado de derecho, en un manto protector y el Ministerio Público defensor de la legalidad no respeta ello. Se ha politizado este caso. En primer lugar, Tarata no existió”, declaró la defensa del exfuncionario Silva en ‘ATV Noticias al estilo Juliana’.

Más información: