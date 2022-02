Jorge Montoya: Renovación Popular promovería la vacancia en caso el nuevo gabinete “sea más de lo mismo”

En entrevista con Exitosa, el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó este martes que su bancada promoverá la vacancia del presidente Pedro Castillo, en caso el nuevo Gabinete Ministerial “sea más de lo mismo”.





“[¿Si el gabinete es más de lo mismo, cuál es la estrategia de ustedes?] Vamos a invitar al presidente a que renuncie y depende de como se conforman las cosas, haríamos la vacancia o algún otro método constitucional permitido“, declaró en nuestro medio.





En esa línea, descartó que tanto su persona como el resto de integrantes de su grupo parlamentario formen parte del Gabinete Ministerial, argumentando que continuarán ejerciendo su rol de fiscalización y control político desde el Poder Legislativo.

“[¿Y si convocan a Jorge Montoya para ser parte de este Gabinete?] Ayer lo he dicho, no vamos a ser parte de ese gabinete. La bancada de Renovación Popular va a continuar con el Congreso. [¿Tampoco los miembros?] No hemos hablado de ese tema a nivel partido pero creo que la política se mantiene: no participar en el Gobierno“, puntualizó en Exitosa.

En otro momento, Jorge Montoya aprovechó en recomendar a Castillo Terrones que designe a un nuevo premier con amplía experiencia profesional y, sobre todo, con independencia política, a fin de obtener un Gabinete Ministerial de ancha base o multipartidario.

“Que busque un primer ministro que sea independiente, que pueda conducir el gabinete, que tenga experiencia profesional y reconocido, para que la gente pueda tener seguridad. El Perú ha perdido confianza y la pérdida de confianza implica pérdida de inversiones“, puntualizó en Exitosa.

Como se recuerda, el jefe de Estado anunció ayer la renovación y conformación de un nuevo Gabinete Ministerial, tras la renuncia de Mirtha Vásquez al cargo de titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de @MirtyVas y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 31, 2022

