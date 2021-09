Jorge Montoya destacó postura de ministro Aníbal Torres de incinerar el cuerpo de Abimael Guzmán

Atención. Este martes, en entrevista para Exitosa, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, respaldó la postura del ministro Aníbal Torres sobre incinerar el cuerpo del terrorista y líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Montoya señaló que el ministro Torres “está haciendo lo que más conviene para la sociedad”, tras la muerte de Abimael Guzmán.

“Tiene mucho valor su palabra [Aníbal Torres] porque es ministro de Justicia y está hablando las cosas claras sin temor y está haciendo lo que más conviene para la sociedad. Me han sorprendido sus declaraciones, pero en positivo”, manifestó.





Asimismo, Montoya consideró que el presidente Pedro Castillo debería respaldar la posición de Aníbal Torres de una manera oficial, ya que de lo contrario estaría “dejando solo a su ministro” mientras habla.

“El ministro habla por voz del presidente y el presidente refrenda lo que dice el ministro”, precisó.

Como se recuerda, el ministro Torres Aníbal Torres, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la que sugiere la cremación de los restos del sanguinario terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

“En el marco de la Ley N° 26842, Ley General de Salud y la Ley Nº 26298, Ley General de Cementerios el Ministerio Publico pueda disponer la cremación de los restos de Abimael Guzmán Reynoso, considerando que a la fecha habrían transcurrido más de 36 horas de ingresado los restos a la morgue del Callao, sin que se haya hecho entrega de los restos a algún familiar directo”, se lee en el oficio.

Por otro lado, Torres consideró que una sepultura del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso podría conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad de toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía, debido a que sus seguidores podrían buscar enaltecerlo y homenajearlo.

RESPALDOS

Más temprano, la congresista Betssy Chávez aseguró en Exitosa, que no suscribió la carta que emitió su bancada de Perú Libre contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, luego de que este exprese algunas palabras hacia el fundador de dicho partido, Vladimir Cerrón.

“[¿Tu suscribes la carta de Perú Libre que rechaza las expresiones Aníbal Torres?] No. Yo no tuve conocimiento y ayer mismo lo mencioné. Me preguntaron cuando estaba yendo a la Morgue si sabía de esto y les dije que no, no me consultaron de ese pronunciamiento. Por el contrario, le di mi apoyo al ministro de Justicia”, manifestó.

En esa línea, Chávez contó que hay temas de fondo en la política que se debe tener en cuenta y entre ellas, consideró que hay “voces muy importantes” que se dieron en la campaña de la segunda vuelta electoral que les permitió llevarse la victoria con Pedro Castillo, como flamante ganador en las urnas.

“Las voces importantes finalmente nos permitieron a nosotros poder lograr este espacio y ser Gobierno, una de estas voces es Aníbal Torres. Yo ayer me comuniqué con él sobre el tema de Abimael Guzmán, por ahí conversamos un poco lo de esa carta”, precisó.

