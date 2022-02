Jorge Montoya: “La señora Alva no tiene que explicar ninguna reunión”

En conversación con Exitosa, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se refirió a la reunión que mantuvo con la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva y parlamentarios de otras bancadas, en la que, según indicó ‘Hildebrandt en sus trece’ se habría discutido la forma de vacar al presidente Castillo, e indicó que los participantes en dicho encuentro no tenían que dar explicaciones.





“(La reunión) Fue para tratar temas políticos. Hemos participado voceros de diferentes bancadas de la misma línea de pensamiento para tratar de entendernos mejor. La realización fue pública, no secreta […] La señora Alva no tiene que explicar ninguna reunión. Somos libres de reunirnos donde queramos y con quien queramos. Todavía no estamos en dictadura”, indicó Montoya en entrevista para Exitosa te Escucha.

En esa línea, el congresista señaló que a diferencia de la reunión en las que participó el presidente Castillo en Breña, esta no había sido secreta, puesto que un día antes la página web del Parlamento informó sobre la misma. Además, señaló que el tema de la vacancia es público para todos y no es un asunto secreto.





Cabe precisar que el semanario también difundió un audio en donde se escucha a Alva Prieto señalar ante un interlocutor desconocido que “el plan de Cerrón ya estaba” y que se iban a quedar sin medio de comunicación. Además, a la acciopopulista también se le escucha quejarse por la difusión de un reportaje en su contra en un medio televisivo al que ella le había dado una entrevista.

Tras ser consultado sobre las declaraciones de Alva, Montoya señaló que el Congreso venía siendo objetivo de ataques dirigidos desde el Ejecutivo, con el fin de cerrar el Parlamento.

“La gente no sabe qué está pasando por el Congreso. Estamos siendo atacados por una campaña orquestada por el Ejecutivo. El presidente quiere cerrar el Parlamento. Maricarmen Alva recibe ataques, yo he recibido ataques […] El Ejecutivo quiere cerrar el Parlamento. Para eso pusieron al premier anterior. Fue un reto al Parlamento y ahora continúan con ese camino. Hay mensajes subliminales. Tenemos que defender la democracia”, precisó.

