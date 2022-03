Jorge Montoya: “Juan Silva fue sancionado por su actuación como ministro y eso no tiene ningún tipo de celebración”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció acerca de la renuncia de Juan Silva del Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). En esa línea, recordó que en el Parlamento se presentó una moción de censura en contra del exfuncionario.





“Él ha sido sancionado por el Congreso por su actuación como ministro que lo ha obligado a renunciar y eso no tiene ningún tipo de celebración. No están concentrados, no están con la mirada en el Perú”, manifestó el legislador Montoya.

Esta declaración de Montoya fue expuesta luego de conocer que el renunciante ministro Silva Villegas fue despedido con mariachis en la sede del MTC, en Cercado de Lima. El exintegrante del Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres, fue captado en una reunión con los funcionarios y trabajadores que se llevó a cabo en el patio principal.





Esta ceremonia de despedida se realizó tras el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de aceptar la renuncia de Silva Villegas y agradecerle por sus servicios prestados.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, publicó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, en el Congreso se debatía acerca de la moción de censura a Silva por presuntas irregularidades en la cartera de Transportes y Comunicaciones, cuando el mandatario informó la salida de Silva del MTC. Ante el tuit del jefe de Estado, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, suspendió la sesión del pleno y citó a Junta de Portavoces.

