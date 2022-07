Jorge Montoya: “Debemos ser firmes para defender nuestra aún débil democracia”

A través de sus redes sociales, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, volvió a criticar el mensaje a la Nación que brindó el presidente Pedro Castillo por Fiestas Patrias, al señalar que en su narrativa sobre el balance de su primer año de gestión mencionaba datos “inexistentes”, “falsos” y “perversamente confusos”.

Además, rechazó el desaire que hizo el mandatario a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN) y los comandos de Chavín de Huántar en el desfile militar que se realizó esta mañana.

“28 julio un mensaje a la Nación que yo lo catalogo como un mensaje: ‘cínico oportunista’, crea una narrativa que describe algo inexistente, falso, inexacto y perversamente confuso. (…) 29 de julio, un desfile privado para proteger un presidente asustado de su propio pueblo, un insulto y desaire a nuestros héroes Chavín de Huántar y GEIN”, escribió en su cuenta de Twitter.

También puedes leer | Jiménez: Los presidentes son de turno, pero las hazañas del GEIN y Chavín de Huántar ya están en la historia

“No me equivoque y no me equivoco, este gobernante de turno nos está llevando a la ruina y debemos ser firmes para defender nuestra aún débil democracia”, agregó.

En su mensaje, el parlamentario también mencionó la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte, la presentación de una moción de vacancia presidencial y el adelanto de elecciones presidenciales, como parte de su agenda.

Resumen tristes fiestas patrias: 28 julio un mensaje a la nación que yo lo catalogo como un mensaje: “Cínico Oportunista”, crea una narrativa que describe algo inexistente, falso, inexacto y perversamente confuso. (1/3) — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) July 30, 2022

Más en Exitosa