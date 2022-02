Jorge Montoya confirma que sí trabajan la vacancia del presidente Castillo

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó que en el Congreso están trabajando la posibilidad de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. Por otro lado, aclaró que la reunión de parlamentarios en un hotel de Miraflores no fue en secreto.





Montoya recalcó que el evento realizado el pasado miércoles fue de conocimiento público y no secreto como afirmó el semanario “Hildebrandt en sus 13”. Detalló que el encuentro fue organizado por la fundación alemana Friedrich Naumann.

“Hildebrandt puede escribir una novela si quiere. Estamos tratando permanentemente de mejorar nuestra capacidad para legislar y para resolver todos los problemas políticos que tenemos y para buscar hacer un frente. Lo que hacemos no tiene nada de secreto. Ha sido en ese lugar porque la fundación eligió ese lugar”, indicó.

En esa línea, el portavoz de Renovación Popular reiteró que su bancada sigue trabajando para conseguir los 87 votos que permitan la destitución de Castillo Terrones de la Presidencia.

“Hemos decidido que debemos trabajar la vacancia por la situación en que está este gabinete, que es el cuarto gabinete, que sigue con las mismas fallas que tienen los anteriores. No hay voluntad de cambio y ¿vamos a seguir así hasta el infinito? Eso tiene que tener un término”, aseveró en Canal N.

Según el informe periodístico, los congresistas María del Carmen Alva, Patricia Juárez, Hernando Guerra, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Lady Camones y Luis Arriola se congregaron por más de seis horas para buscar la manera de vacar al presidente Pedro Castillo.

◼ Vacancia no es secreta



El congresista y ex primer ministro, Guido Bellido, aseguró que la vacancia no es un secreto, sino un plan. “Este plan está trabajado. ¿Qué ha dicho el señor (Jorge) Montoya? ‘Yo me bajo uno por uno a todos los ministros’. Yo también estaba en su relación. Tiene una lista negra para bajarse”, declaró.