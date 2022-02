Jorge Montoya: “Cometimos un error con la reunión, debimos invitar al presidente Castillo”

En entrevista con Exitosa, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que “cometieron un error” al no haber invitado al presidente Pedro Castillo a la reunión que sostuvieron la titular del Congreso con nueve legisladores de la oposición en un hotel en Miraflores.





Como se recuerda, el jefe de Estado señaló ayer que un “grupete” busca desestabilizar al país, en línea a la acusación del premier Aníbal Torres sobre “un plan secreto para generar un golpe de Estado”.





“Creo que cometimos un error con la reunión, debimos invitar al presidente. Nosotros fuimos a esa reunión a aprender, a ganar más conocimiento, a poder tener una visión política amplia de la situación; viendo las declaraciones del presidente, creo hubiera sido interesante que él hubiera participado en el debate porque no había nada oculto“, declaró en nuestro medio.

“Si se habló de la posibilidad de la vacancia, y de los votos que se necesitaban, y se habló de todo lo que es el entorno político marcado por la Constitución“, agregó.

En esa línea, indicó que la referida cita de los parlamentarios está siendo utilizada como una “cortina de humo” para distraer la atención de la ciudadanía frente a la designación de Torres Vásquez en el premierato.

“Nosotros no hemos hecho nada oculto, estamos haciendo lo que corresponde y se está levantando una cortina de humo con esta reunión para ocultar otras cosas que están sucediendo, com el cambio de Gabinete, con personas que no son idóneas, empezando por el primer ministro”, detalló.

“Matón de barrio”

En esa línea, el parlamentario calificó de “matón de barrio” al actual primer ministro por las declaraciones que brindó ayer en una conferencia de prensa, en las que se refirió severamente hacia el sector de oposición del Legislativo.

“El primer ministro ayer, como matón de barrio, ha amenazado al Congreso. Eso es inaceptable en una democracia. Se la ha pasado en todo su discurso mandando mensajes de que nos van a meter presos. Y eso está mal”, manifestó.

“Cómo puede pretender buscar entendimiento cuando insulta y ataca. Cómo puede pretender buscar ir al Pleno a informar de su plan de Gobierno cuando mantiene un ataque permanente al Congreso. Estamos en una situación lamentable”, puntualizó en Exitosa.

