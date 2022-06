Jorge Marticorena sobre salida de Pedro Castillo de Perú Libre: “Para ellos ya no suma el presidente”

El congresista de Perú Bicentenario, Jorge Marticorena, se pronunció sobre el pedido oficial de Perú Libre hacia el presidente de la República, Pedro Castillo, de retirarse del partido, indicando que la decisión es en base a una observación del grupo de que el mandatario “ya no les sirve”.

También te puede interesar: Alcalde de Cusco: “Consejos de Ministros Descentralizado no han servido hasta el momento”

En esa línea, para el parlamentario, lo mejor sería que el jefe de Estado tome la decisión de deslindar de Perú Libre, pues indica que la relación con el partido oficialista se ha roto y no se trabaja en conjunto.

“Yo lo veo como que para ellos (Perú Libre) ya no suma (Pedro Castillo), en el sentido de que pueda de alguna manera satisfacer las proyecciones de carácter personal (…) Yo creo que el presidente lo va a hacer (renunciar a Perú Libre), espero que lo vaya a hacer, porque ya no hay esa relación que debería existir de trabajo unitario o de trabajo por el Perú. Veo que le han hecho una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, expresó el legislador.

Precisamente, Marticorena habló sobre una de las acusaciones del partido hacia Castillo en donde dejaban ver que había “invitado a deslindar de la bancada” a los congresistas que anunciaron su separación de Perú Libre, entre ellos el propio diputado, a lo que negó.

“Lo que sí me preocupa es cuando afirman que el presidente ha incitado a que los congresistas renuncien a la bancada. Eso yo lo rechazo, desde la bancada que hemos formado de Perú Bicentenario, rechazamos esa afirmación. Esa ha sido una decisión personal en razón a lo que nosotros veíamos que pasaba, que no había coordinación ni información”, sostuvo.

Cabe recordar que Marticorena, junto a José Balcázar, Víctor Cutipa, Elías Varas y Jorge Coayla (todos ex Perú Libre) decidieron formar su nueva agrupación congresal, luego de tomar la decisión de salir del partido fundado por Vladimir Cerrón.

Más noticias en Exitosa: