Jorge Chávez responde a Vladimir Cerrón: “Yo solo he prestado juramento en defender a mi país”

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, respondió este lunes al secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, desmintiendo haber prestado alguna especie de juramento de lealtad al partido del lápiz.





También te puede interesar: Comisión de Ética evaluará hoy informe final contra Jorge Montoya

“Aprovechando la frase que ha dicho el señor Vladimir Cerrón, solamente he prestado un juramento: un 7 de junio del año 1978, en defender a mi país, a la bandera y dar mi vida si era necesario“, declaró en nuestro medio.





“Y ese juramento lo mantengo y mi compromiso no es con ninguna organización al cual no estoy afiliado ni pertenezco, porque yo me defino como una persona técnica“, agregó.

Respecto al nombramiento de un oficial general del Ejército del Perú en el Ministerio de Energía y Minas (Minas), Chávez mencionó que cuenta con un título profesional en Ingeniería Civil y Derecho, así como un doctorado en Gobierno y Política Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

“Todas las personas de repente ven, analizan, me critican, dicen ¿qué hace un general en el Ministerio de Energía y Minas? Yo soy ingeniero. abogado y especialista en gestión pública y gobernabilidad“, señaló.

“Aparte de ello, he sido jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), coordinador ejecutivo del COEN en el Niño Costero y ministro de Estado en la cartera de Defensa. Todo eso me permite desarrollar todas las acciones”, puntualizó en Exitosa.

Vladimir Cerrón

Como se recuerda, el pasado 11 de febrero, el líder de Perú Libre dijo recordar que Jorge Chávez “juraba lealtad” a su partido político, tras su denuncia de un supuesto copamiento de puestos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de una cuota política.

“¡Como has cambiado pelona, recuerdo cuando jurabas lealtad al Partido!”, escribió el ex gobernador regional de Junín en su cuenta oficial en Twitter.

¡Como has cambiado pelona, recuerdo cuando jurabas lealtad al Partido!https://t.co/WUrvhV93f1 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 11, 2022

Lo más visto en Exitosa