Jorge Chávez, ministro de Defensa: Es imperdonable pagar por ascensos en Fuerzas Armadas y Policía

La Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), realizó una serie de intervenciones en la vivienda y oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el marco de las investigaciones en su contra y otras personas implicadas por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía.

Las diligencias, que iniciaron cerca de las 4 a.m. de hoy lunes 26 de diciembre, se realizaron además, de las casas de Ayala en Lima, en las viviendas de otros 26 generales implicados en esta investigación, en Cusco, Tacna y Tumbes.

A Walter Ayala, quien ocupó la titularidad del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad en agravio del Estado.

Durante su gestión fueron relevados los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro; quienes señalaron haber recibido presiones desde el Poder Ejecutivo para efectuar ascensos irregulares.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, Bruno Pacheco y Walter Ayala “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” de ascensos a oficiales cercanos al expresidente Castillo y que los tres se habrían beneficiado económicamente de este proceso irregular.



Walter Ayala

Una vez culminado la diligencia fiscal, el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) declaró a la prensa desde los exteriores de su domicilio ubicado en Surco. Desde allí, calificó de “show” las intervenciones, aseguró tener la conciencia tranquila y refirió que no se encontrará nada ilícito en sus dispositivos y documentos incautados por el Ministerio Público.

Aseguró que en el país “no hay un debido proceso” debido a que las resoluciones judiciales” no tienen motivación”, por lo que hizo un llamado de atención a la Oficina de Control de Magistratura (OCMA), Organización de Estados Americanos (OEA) y a los organismos internacionales.

“Yo no soy ladrón, si lo fuese, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles, y no me voy a manchar las manos”, expresó.