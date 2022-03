Joe Biden visitó a los soldados estadounidenses en la frontera polaca con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este viernes a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como “la mejor fuerza de combate de la historia del mundo”.

“Estamos en medio de, y no quiero sonar demasiado filosófico, pero en medio de una lucha entre democracias y oligarcas”, dijo el mandatario en una reunión con algunos miembros de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

También puedes leer: Rusia acusa a Joe Biden de querer “desviar la atención” de programa químico y biológico de Estados Unidos en Ucrania

El presidente conversó con los uniformados y después se trasladó por distintas mesas para saludar a todos los militares. En dicha reunión, Biden también mencionó que “el mundo no será el mismo” tras la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El mundo no será el mismo, no por Ucrania, pero no será el mismo dentro de 10 o 15 años en términos de nuestras estructuras organizacionales. La pregunta es: ¿Quién prevalecerá? ¿Nuestra democracia va a prevalecer y los valores que compartimos? ¿O las autocracias van a prevalecer? Y eso es realmente lo que está en juego”, sostuvo.

Sanciones

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones financieras contra políticos, oligarcas y la industria de defensa de Rusia, como represalia a la invasión de Ucrania.

Las medidas implican congelar los bienes en Estados Unidos a 328 diputados de la Duma (Cámara baja del parlamento ruso) y multas 48 “grandes empresas públicas” del sector de la defensa, según un comunicado de la Casa Blanca.

Se trata de “sanciones de bloqueo total contra más de 400 personas y entidades, entre ellas la Duma y sus miembros, élites rusas adicionales y empresas de defensa rusa que alimentan la máquina de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin”, precisó.

También te puede interesar: Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania

Más noticias en Exitosa: