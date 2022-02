Joe Biden: “Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó anoche a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de lanzar un ataque “no provocado e injustificado” contra Ucrania y de apostar por una “guerra premeditada que solo originará” pérdidas “catastróficas”.





En un breve comunicado, el mandatario estadounidense anunció que su país y sus aliados responderán de “forma unida y decidida”.





“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de una forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas“, sentenció Biden.

