Joe Biden: “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania”

¡Atención! El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, informó que impulsará un paquete de nuevas sanciones contra Rusia, tras el anuncio de Vladimir Putín de realizar una “operación militar especial” en Ucrania, que se trataría de una “invasión a gran escala”, según el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba. Estas declaraciones fueron expuestas luego de que se reportaran varias explosiones en el centro de Kiev y en otras ciudades de Ucrania.





Ante ello, Biden aseguró que sus tropas no se involucraran en los enfrentamientos y ataques ante la invasión de Rusia a tierras ucranianas. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, señaló.

Asimismo, consideró al mandatario ruso como un “agresor”, que tuvo la intención de llevar adelante la guerra. “Putin es el agresor, Putin escogió la guerra y ahora su país sufrirá las consecuencias”, añadió.





Cabe señalar que, ante lo sucedido, el Gobierno del Perú, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó la invasión en Ucrania como una “violación de la soberanía e integridad territorial”. Además, recordó las obligaciones de los países de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas de prohibir el uso de la fuerza, de solucionar de manera pacífica las controversias, la independencia política y más.

Ante dicho pronunciamiento, el presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a la unidad de los países y pidió que las diferencias se solucionen de manera diplomática.

“Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo, que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se invierta en balas ni municiones”, declaró el jefe de Estado durante la presentación de los logros de exportación de 2021, en el Centro de Convenciones (San Borja).

